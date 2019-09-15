Жена Бобровского вспомнила, как её не пускали в Америку

Ольга Бобровская, жена российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, вспомнила, как её не пускали в Америку.

«У меня был практически пустой паспорт, я не была замужем и сильных связей с родиной в виде дорогой недвижимости и высокооплачиваемой работы не было. Поэтому отказывали», — написала Ольга, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм-сторис.

Речь идёт о времени, когда Бобровский играл за «Филадельфию Флайерз» в 2010 году. Ранее вратарь рассказывал, что из-за сложившейся ситуации был вынужден встречаться с возлюбленной в Канаде: «Весь сезон Оля летала по Канаде, и мы встречались в городах, где играла «Филадельфия». Но в Штаты её не пускали».

В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.