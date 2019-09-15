Обладатель Кубка Стэнли и финалист Кубка мира Зайденберг завершил карьеру

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Деннис Зайденберг принял решение о завершении карьеры, сообщил в «Твиттере» журналист Мэтт Островитц.

38-летний защитник в минувшем сезоне не сыграл ни одного матча. В последний раз немецкий защитник выходил на лёд в сезоне-2017/18. В том чемпионате он сыграл 28 матчей, в которых сделал 5 результативных передач при 17 штрафных минутах и показателе полезности «-9».

В общей сложности в НХЛ Деннис провёл 928 матчей, набрав 272 (47+225) балла при показателе полезности «+49». Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» в 2011 году.

Зайденберг пять раз принимал участие в мировых первенствах. На чемпионате мира 2017 года Деннис был признан лучшим защитником турнира и включён в символическую сборную звёзд. Также у хоккеиста опыт выступления на Кубке мира 2016 года в составе сборной Европы, где команда дошла до финала турнира.