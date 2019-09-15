Обладатель Кубка Стэнли и финалист Кубка мира Зайденберг завершил карьеру

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Деннис Зайденберг принял решение о завершении карьеры, сообщил в «Твиттере» журналист Мэтт Островитц.
38-летний защитник в минувшем сезоне не сыграл ни одного матча. В последний раз немецкий защитник выходил на лёд в сезоне-2017/18. В том чемпионате он сыграл 28 матчей, в которых сделал 5 результативных передач при 17 штрафных минутах и показателе полезности «-9».
В общей сложности в НХЛ Деннис провёл 928 матчей, набрав 272 (47+225) балла при показателе полезности «+49». Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» в 2011 году.
Зайденберг пять раз принимал участие в мировых первенствах. На чемпионате мира 2017 года Деннис был признан лучшим защитником турнира и включён в символическую сборную звёзд. Также у хоккеиста опыт выступления на Кубке мира 2016 года в составе сборной Европы, где команда дошла до финала турнира.
- 15 сентября 2019
-
10:44
-
10:22
-
10:02
-
09:45
-
09:19
-
09:05
-
08:15
-
00:29
-
00:00
- 14 сентября 2019
-
23:52
-
23:26
-
22:57
-
22:36
-
22:23
-
21:59
-
21:31
-
21:25
-
21:16
-
21:03
-
20:53
-
20:46
-
20:37
-
20:26
-
20:20
-
19:51
-
19:44
-
19:39
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:04
-
18:46
-
18:42
-
18:27
-
18:20