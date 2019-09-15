Главный тренер футбольного БАТЭ пошутил, что заберёт Бобровского из «Флориды»

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага после победы в матче чемпионата Беларуси по футболу с «Городеей» (2:1) пошутил, что заберёт в клуб российского хоккейного вратаря Сергея Бобровского.
«Не угадываю вратаря на матч? Будем ставить двоих. Отправим ходатайство в федерацию. Или Бобровского заберём из «Флориды»», — цитирует Багу sport.tut.by.
В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс», одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. В межсезонье Бобровский заключил контракт с «Флоридой».
Сергей выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз». В составе сборной России Бобровский выиграл чемпионат мира 2014 года.
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