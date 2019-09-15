«Куньлунь» — «Трактор»: хозяева забили гол с помощью рикошета от судьи

«Куньлунь Ред Стар» встречается с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом 2:1.
Команда Курта Фрэйзера уступала со счётом 0:1 и отыгралась на самом старте третьего периода. Шайба была заброшена курьёзным образом. Защитник «Трактора» Юрий Сергиенко за воротами пытался выполнить пас партнёру, угодил в конёк арбитру Евгению Ромасько. в результате чего шайба вылетела на пятак, откуда Тайлер Вон легко переправил её в ворота.
Видео можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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