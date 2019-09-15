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Хартли: КХЛ прекрасна. Никогда не знаешь, что может случиться в следующем матче

Хартли: КХЛ прекрасна. Никогда не знаешь, что может случиться в следующем матче
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо», который состоится сегодня, 15 сентября, в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Перед каждым матчем можно посмотреть в таблицу и увидеть, насколько плотная борьба уже сейчас идёт. Этим КХЛ и прекрасна — ты никогда не знаешь, что может случиться в следующем матче.

«Торпедо» не так выдало невероятный матч, вернувшись с 1:4 с «Йокеритом» и победив в овертайме. В этой связи нас ждёт непростое испытание, к которому нужно быть готовым. Пока у команды много травм, но в то же время мы постоянно проявляем характер. «Авангарду» надо просто продолжать сражаться», — сказал Хартли в эфире клубного телевидения.

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