Трямкин: «Автомобилист» ни в коем случае не думает о положительной серии

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин после победы в матче регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (5:3) заявил, что в уральском клубе не думают о серии побед.
«Никто не говорил, что будет просто. «Нефтехимик» – хорошая команда, предыдущие две игры выиграла 3:0 и 4:0. Поэтому готовились к серьёзной игре, никто не думал, что мы просто так проедемся. Игра была достаточно напряжённой, счёт был равный, но третий период был показательным для нас. Правильно сыграли в обороне, выполнили игровое задание и от этого положительный исход матча.
Серия побед? Мы не думаем об этом, каждую игру мы играем только на победу. Тут нет такого, что мы думаем о какой-то продолжительной серии – ни в коем случае. Есть только следующая игра, и настраиваемся играть на победу», – цитирует Трямкина «Спорт Бизнес Online».
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