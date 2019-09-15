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Колячонок: хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу

Колячонок: хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Флориды Пантерз» Владислав Колячонок поделился впечатлениями от старта тренировочного лагеря.

«Прежде всего, я действительно взволнован. Буду продолжать работать над каждым элементом своей игры. Хочу выиграть Кубок Стэнли так быстро, как только смогу.

Хочу становиться лучше. Мне нужно работать над атакой и защитой. На самом деле мне надо работать просто над всем. Хочу на льду делать все быстрее, думать быстрее.

Каждый хоккеист „Флориды“ просто потрясающий. Тренировки с ними — отличный опыт. Все быстры, все умны. Рад играть с этими парнями», — цитирует Колячонка клубная пресс-служба.

Колячонок был выбран «пантерами» на драфте 2019 года Национальной хоккейной лиги во втором раунде под общим 52-м номером. Белорусский защитник за карьеру принял участие в двух юниорских чемпионатах мира (2018, 2019), в общей сложности набрав 7 (2+5) очков в десяти матчах.

«Флорида» заключила контракт с белорусским защитником Колячонком
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