Ещё один воспитанник «Авангарда» возобновил карьеру на Украине

Российский вратарь Вячеслав Новицкий заключил контракт с украинским клубом «Кременчуг», информирует официальный сайт чемпионата Украины.

23-летний вратарь является воспитанником «Авангарда». В составе «Омских Ястребов» Семён признавался лучшим голкипером месяца в Молодёжной хоккейной лиге в сезоне-2014/15. В сезоне-2015/16 Новицкий был включён в заявку на матч «Авангарда» в КХЛ, однако так и не дебютировал на высшем уровне.

В сезоне-2016/17 сыграл 11 матчей за «Омских ястребов», в среднем за игру пропуская 3,19 шайбы и отражая 91,2% бросков. Это был последний сезон в карьере голкипера до перехода в «Кременчуг». Последние два года Новицкий не играл в хоккей. Ранее возобновил карьеру и Семён Жеребцов, так же являющийся воспитанником омского хоккея.