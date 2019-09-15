СКА — «Йокерит»: в воротах хозяев сыграет Мельничук, Кагарлицкий — вне заявки

СКА и финский «Йокерит» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча состоится сегодня, 15 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
По сравнению с матчем с ЦСКА (0:3) главный тренер СКА Алексей Кудашов провёл несколько изменений, в том числе оставив вне заявки Дмитрия Кагарлицкого, Йоонаса Кемппайнена и Максима Карпова.
СКА:
Мельничук (Кочетков);
Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Бывальцев — Барабанов;
Рукавишников — Галенюк, Кузьменко— Коскиранта— Дергачёв;
Земчёнок, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Йенсен;
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — Мозес;
Лёв— Лауридсен, Иконен — Регин — Оксанен;
Хирвонен, Пильстрём — Муттюнен — Анттила, Рясянен.
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