СКА — «Йокерит»: в воротах хозяев сыграет Мельничук, Кагарлицкий — вне заявки

СКА и финский «Йокерит» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча состоится сегодня, 15 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

По сравнению с матчем с ЦСКА (0:3) главный тренер СКА Алексей Кудашов провёл несколько изменений, в том числе оставив вне заявки Дмитрия Кагарлицкого, Йоонаса Кемппайнена и Максима Карпова.

СКА:



Мельничук (Кочетков);

Зубарев — Рундблад, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Бывальцев — Барабанов;

Рукавишников — Галенюк, Кузьменко— Коскиранта— Дергачёв;

Земчёнок, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин.

«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Хаапала — Контиола — Йенсен;

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — Мозес;

Лёв— Лауридсен, Иконен — Регин — Оксанен;

Хирвонен, Пильстрём — Муттюнен — Анттила, Рясянен.