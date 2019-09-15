«Торпедо» и «Авангард» объявили составы на матч в Нижнем Новгороде
Нижегородское «Торпедо» и омский «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Игра состоится сегодня, 15 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. 8 сентября в Балашихе победил «Авангард» (4:2).
«Торпедо»:
Линдбек (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Варфоломеев— Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров— Белевич— Шенфельд;
Волченков — Аляев, Варнаков— Хауден — Ураков;
Зборовский, Смолин— Щехура— Гончарук.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов— Андригетто;
Пивцакин— Войнов, Шумаков — Пьянов — Бек;
Мартынов— Чудинов, Кошелев— Стась — Потапов;
Яремчук, Щербак— Грачёв — Ковалёв.
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