«Торпедо» и «Авангард» объявили составы на матч в Нижнем Новгороде

Нижегородское «Торпедо» и омский «Авангард» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнем Новгороде. Игра состоится сегодня, 15 сентября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. 8 сентября в Балашихе победил «Авангард» (4:2).

«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Варфоломеев— Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров— Белевич— Шенфельд;

Волченков — Аляев, Варнаков— Хауден — Ураков;

Зборовский, Смолин— Щехура— Гончарук.

«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов— Андригетто;

Пивцакин— Войнов, Шумаков — Пьянов — Бек;

Мартынов— Чудинов, Кошелев— Стась — Потапов;

Яремчук, Щербак— Грачёв — Ковалёв.