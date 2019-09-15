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Даути: сейчас к молодым относятся мягче, чем раньше. Не знаю, чем это объяснить

Даути: сейчас к молодым относятся мягче, чем раньше. Не знаю, чем это объяснить
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.

«В прошлом году у нас этого не было. Я тогда ещё был молодым, и меня каждый день учили тренеры и партнёры. Чаще ребята, а не тренеры. Сейчас к молодым относятся мягче, чем в прошлом. Не знаю, чем это объяснить. Но новый тренерский штаб заставит каждого отвечать за свои действия.

Порой мне кажется, что мы провалились потому, что у нас в команде некому подгонять игроков. Мне кажется, что ветераны должны следить друг за другом и молодёжью», – цитирует Даути официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне «короли» заняли последнее место в Западной конференции, одержав лишь 31 победу в 82 матчах.

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