«Бостон» заключил новый контракт с Макэвоем почти на $ 15 млн
«Бостон Брюинз» подписал трёхлетний контракт с защитником Чарли Макэвоем, информирует североамериканский инсайдер Боб Маккензи.
Американский хоккеист подписал трёхлетний договор, по условиям которого заработает $ 14,7 млн (среднегодовая зарплата составит $ 4,9 млн). 21-летний защитник находился в статусе ограниченно свободного агента. По информации Маккензи, особенностью контракта Макэвоя является то обстоятельство, что в заключительный год контракта он заработает $ 7,3 млн.
Уроженец Лонг Бич отыграл 54 матча в прошедшем регулярном чемпионате, записав на свой счёт 7 заброшенных шайб и 21 результативную передачу при показателе полезности «+14». В плей-офф хоккеист провёл 23 игры и набрал 8 (2+6) очков.
Веренски заключил трёхлетний контракт с «Коламбусом» на $ 15 млн
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