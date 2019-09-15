Экс-нападающий КХЛ Мусатов задержан по делу о мошенничестве на $ 800 тыс.

Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан правоохранительными органами, сообщает ТАСС. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на $ 800 тыс.
Ранее хоккеист находился в федеральном розыске. Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вину.
Мусатов является бывшим нападающим «Слована», ранее выступавшего в Континентальной хоккейной лиге. 31-летний хоккеист является воспитанником школы «Спартака».
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