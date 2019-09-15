Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-нападающий КХЛ Мусатов задержан по делу о мошенничестве на $ 800 тыс.

Экс-нападающий КХЛ Мусатов задержан по делу о моше
Экс-нападающий КХЛ Мусатов задержан по делу о мошенничестве на $ 800 тыс.
Хоккей / КХЛ 0

Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан правоохранительными органами, сообщает ТАСС. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на $ 800 тыс.

Ранее хоккеист находился в федеральном розыске. Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вину.

Мусатов является бывшим нападающим «Слована», ранее выступавшего в Континентальной хоккейной лиге. 31-летний хоккеист является воспитанником школы «Спартака».

Источник: Игорь Мусатов устроил дебош в ресторане, имея пистолет с патронами

Источник: ТАСС

Заглавное фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сообщить об ошибке
Теги
Игорь Мусатов •••
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент