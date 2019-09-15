В Новосибирске болельщики в ходе матча устроили драку с игроком

В Кировском районе Новосибирска в ЛДС «Фламинго» в рамках второго тура Лиги любительского хоккея Новосибирска встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2».



Как сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, набросившись на него с кулаками, а повалив на настил возле ограждения, начали бить его ногами.



В конфликт вмешались судьи, растащив потасовку. Сообщается, что во время одной из драк на льду игрок команды «Драйв» назвал игрока «Кристалла» «лицом с нетрадиционной ориентацией».



Судьи на площадке приняли решение удалить их обоих до конца игры. Игрок команды «Кристалл» ушёл в раздевалку, а хоккеисту команды «Драйв», в то время когда он проходил мимо скамейки запасных «Кристалл», был задан вопрос, зачем он так назвал соперника. Хоккеист без всякого объяснения ударил человека, задавшего вопрос, после чего началась драка.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».