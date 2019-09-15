Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Новосибирске болельщики в ходе матча устроили драку с игроком

В Новосибирске болельщики в ходе матча устроили драку с игроком
Хоккей / Прочие 0

В Кировском районе Новосибирска в ЛДС «Фламинго» в рамках второго тура Лиги любительского хоккея Новосибирска встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2».

Как сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, набросившись на него с кулаками, а повалив на настил возле ограждения, начали бить его ногами.

В конфликт вмешались судьи, растащив потасовку. Сообщается, что во время одной из драк на льду игрок команды «Драйв» назвал игрока «Кристалла» «лицом с нетрадиционной ориентацией».

Судьи на площадке приняли решение удалить их обоих до конца игры. Игрок команды «Кристалл» ушёл в раздевалку, а хоккеисту команды «Драйв», в то время когда он проходил мимо скамейки запасных «Кристалл», был задан вопрос, зачем он так назвал соперника. Хоккеист без всякого объяснения ударил человека, задавшего вопрос, после чего началась драка.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент