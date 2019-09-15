СКА одолел «Йокерит», забросив победную шайбу на последней минуте

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



Первый период завершился без результативных бросков, а на старте второго игрового отрезка команды обменялись заброшенными шайбами. Петри Контиола вывел гостей вперёд, но Ярно Коскиранта восстановил равновесие спустя две минуты. В середине периода Наиль Якупов реализовал численный перевес и забросил вторую шайбу в ворота «Йокерита». Гости отыгрались в третьем периоде благодаря голу Хенрика Хаапалы. Победную шайбу в составе СКА забросил Йори Лехтеря — он реализовал большинство за 26 секунд до финальной сирены.



17 сентября подопечные Алексея Кудашова проведут выездной матч с ХК «Сочи», а финский клуб 21-го числа сыграет на выезде с минским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.