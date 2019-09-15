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СКА одолел «Йокерит», забросив победную шайбу на последней минуте

СКА одолел «Йокерит», забросив победную шайбу на последней минуте
Хоккей / КХЛ 0

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый период завершился без результативных бросков, а на старте второго игрового отрезка команды обменялись заброшенными шайбами. Петри Контиола вывел гостей вперёд, но Ярно Коскиранта восстановил равновесие спустя две минуты. В середине периода Наиль Якупов реализовал численный перевес и забросил вторую шайбу в ворота «Йокерита». Гости отыгрались в третьем периоде благодаря голу Хенрика Хаапалы. Победную шайбу в составе СКА забросил Йори Лехтеря — он реализовал большинство за 26 секунд до финальной сирены.

17 сентября подопечные Алексея Кудашова проведут выездной матч с ХК «Сочи», а финский клуб 21-го числа сыграет на выезде с минским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Йокерит
Хельсинки
0:1 Контиола (Йенсен) – 20:27' (5x5)   1:1 Коскиранта (Дергачёв, Рундблад) – 22:09' (5x5)   2:1 Якупов (Кузьменко, Барабанов) – 30:52' (5x4)   2:2 Хаапала (Норман, Контиола) – 53:30' (5x4)   3:2 Лехтеря (Бывальцев, Рундблад) – 59:34' (5x4)
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