Президент «Рейнджерс»: Панарин нацелен на победу, ему не нужны выходные

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон оценил нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина. Ранее Дэвидсон работал в системе «Коламбус Блю Джекетс», где россиянин играл до переезда в Нью-Йорк.



«Панарин постоянно нацелен на победу. В самые ответственные моменты он стремится помочь команде. И ему не нужны выходные. Другими словами, Панарин каждый день будет на работе. С ним не будет проблем», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Панарин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в размере $ 11,642 млн.



Ранее стало известно, что Панарин начнёт тренировочный лагерь в одном звене с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.