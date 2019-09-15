Марьямяки — о матче со СКА: «Йокерит» не мог найти свою игру в течение 40 минут

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3).



«Это был наш третий матч на выезде, в первые 40 минут мы не могли найти свою атакующую игру. Последние 20 минут игру удалось наладить, но сегодня этого было недостаточно. О’Нилл, вероятно, вернётся на следующей неделе», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Петри Контиола вывел гостей вперёд, но Ярно Коскиранта восстановил равновесие спустя две минуты. В середине периода Наиль Якупов реализовал численный перевес и забросил вторую шайбу в ворота «Йокерита». Гости отыгрались в третьем периоде благодаря голу Хенрика Хаапалы. Победную шайбу в составе СКА забросил Йори Лехтеря — он реализовал большинство за 26 секунд до финальной сирены.