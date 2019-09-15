Кудашов: Токранов и Хафизуллин вернутся через 2-4 недели
Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2).
«Думаю, зрителям игра понравилась — она была динамичной, жёсткой, держала в напряжении до конца. Хочу отметить спецбригады и все командные действия ребят.
Падение Каблукова? Поначалу были опасения, что это что-то серьёзное, потом, когда боль прошла, врачи поколдовали, поняли, что он может играть. Сейчас будем смотреть.
Команда выиграла, значит, все сыграли хорошо, и вратарь, и звено Коскиранты, которое забило гол, даже два. Всё нормально. Токранов и Хафизуллин вернутся минимум через две недели, я думаю, через месяц», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Гуськов — о СКА: пока не видно, какие ребята станут лидерами и душой коллектива
- 15 сентября 2019
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