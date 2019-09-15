Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузьменко — о пропуске первых пяти матчей СКА: своё «я» надо засунуть подальше

Кузьменко — о пропуске первых пяти матчей СКА: своё «я» надо засунуть подальше
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2)

«Положительные ощущения, соскучился по хоккею. Хотелось помочь команде. Вливаться без игровой практики было не сложно, это рабочая система, как лучше для команды, так и буду работать. Сегодня играю — здорово, завтра — нет. Мы в командном виде спорта, надо своё «я» подальше засунуть и играть ради команды. Сначала было тяжело, но потом вошли в игру, и всё было хорошо.

Начинаем сезон, смотря на конец прошлого сезона. Если быть откровенным, в плей-офф я играл очень плохо и понимал, что начало сезона будет не очень хорошим, потому что плей-офф я провалил и нужно всё начинать сначала. Ждал своего шанса, понимал, что начало сезона будет тяжёлым. Сегодня наконец-то дождался игры, соскучился, хочется помогать команде», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кузьменко: думаю, при Кудашове в СКА не будет кардинальных изменений
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент