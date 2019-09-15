Кузьменко — о пропуске первых пяти матчей СКА: своё «я» надо засунуть подальше

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2)



«Положительные ощущения, соскучился по хоккею. Хотелось помочь команде. Вливаться без игровой практики было не сложно, это рабочая система, как лучше для команды, так и буду работать. Сегодня играю — здорово, завтра — нет. Мы в командном виде спорта, надо своё «я» подальше засунуть и играть ради команды. Сначала было тяжело, но потом вошли в игру, и всё было хорошо.



Начинаем сезон, смотря на конец прошлого сезона. Если быть откровенным, в плей-офф я играл очень плохо и понимал, что начало сезона будет не очень хорошим, потому что плей-офф я провалил и нужно всё начинать сначала. Ждал своего шанса, понимал, что начало сезона будет тяжёлым. Сегодня наконец-то дождался игры, соскучился, хочется помогать команде», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кузьменко: думаю, при Кудашове в СКА не будет кардинальных изменений