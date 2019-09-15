Коскиранта: Каблуков мог бы сняться в новом «Железном человеке». Данные — ого-го

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о матче с «Йокеритом» (3:2). Питерский клуб одержал победу, забросив шайбу на последней минуте.
«Было очень важно сегодня забить, а ещё важнее победить. Старт сезона, надо набирать очки. Сегодня старались чаще бросать в большинстве, создавать трафик перед воротами, сегодня сработало.
Мог бы Каблуков сняться в новой части «Железного человека»? Почему нет? У него внешние данные — ого-го.
Пропущенная шайба на старте второго периода? Всегда хочется хорошо начинать период, но так сложилось, что шайба чуть-чуть изменила движение из-за воды, которая была на льду. Что делать, надо играть дальше. Моя шайба — это 0% удачи, только работа.
В «Йокерите» я знаю всех ребят, мы общаемся до игры. Конечно, это заводит и заставляет играть лучше», — передаёт слова Коскиранты корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 15 сентября 2019
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