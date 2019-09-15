Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Коскиранта: Каблуков мог бы сняться в новом «Железном человеке». Данные — ого-го

Коскиранта: Каблуков мог бы сняться в новом «Железном человеке». Данные — ого-го
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о матче с «Йокеритом» (3:2). Питерский клуб одержал победу, забросив шайбу на последней минуте.

«Было очень важно сегодня забить, а ещё важнее победить. Старт сезона, надо набирать очки. Сегодня старались чаще бросать в большинстве, создавать трафик перед воротами, сегодня сработало.

Мог бы Каблуков сняться в новой части «Железного человека»? Почему нет? У него внешние данные — ого-го.

Пропущенная шайба на старте второго периода? Всегда хочется хорошо начинать период, но так сложилось, что шайба чуть-чуть изменила движение из-за воды, которая была на льду. Что делать, надо играть дальше. Моя шайба — это 0% удачи, только работа.

В «Йокерите» я знаю всех ребят, мы общаемся до игры. Конечно, это заводит и заставляет играть лучше», — передаёт слова Коскиранты корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент