Коскиранта: Каблуков мог бы сняться в новом «Железном человеке». Данные — ого-го

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о матче с «Йокеритом» (3:2). Питерский клуб одержал победу, забросив шайбу на последней минуте.



«Было очень важно сегодня забить, а ещё важнее победить. Старт сезона, надо набирать очки. Сегодня старались чаще бросать в большинстве, создавать трафик перед воротами, сегодня сработало.



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Пропущенная шайба на старте второго периода? Всегда хочется хорошо начинать период, но так сложилось, что шайба чуть-чуть изменила движение из-за воды, которая была на льду. Что делать, надо играть дальше. Моя шайба — это 0% удачи, только работа.



В «Йокерите» я знаю всех ребят, мы общаемся до игры. Конечно, это заводит и заставляет играть лучше», — передаёт слова Коскиранты корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.