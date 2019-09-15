Якупов: можно ли расслабиться в матче с «Сочи»? Расслабиться можно будет летом

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2).



«У нас две бригады большинства, после каждой игры идёт просмотр, ребята разговаривают, общаются, иначе ничего не получится. Надо постоянно менять нюансы, убирать брак, делать так, чтобы у тебя получалось. Игра в неравных составах это очень важный аспект сейчас, на маленьких площадках преимущество у того, у кого есть голы в большинстве. При каждой возможности надо это использовать, это может сыграть ключевую роль.

Был вариант — бросил. Конечно, это был идеальный бросок.



Для становления команды это важная победа. Мы сыграли шесть игр, у нас уже есть два поражения, наверное, было бы многовато сегодня тоже отдавать очки, тем более дома. «Йокерит» — принципиальный соперник, в таких играх показывается характер. Игра была от ножа, надо играть все 60 минут. У нас появилась возможность в большинстве забить гол, и ребята дожали.



На Бывальцева из-за своего уха не злюсь, он же, наверное, не хотел. Момента с Каблуковым не видел, видел только, как он корчился от боли. Парень вышел в третьем периоде, играл достойно, даже не сказать, что у него что-то болело, сыграл здорово, молодец.



Можно ли будет расслабиться после «Йокерита» в матче с «Сочи»? Расслабиться можно будет летом. Мы помним, как они здесь на турнире играли и в Сочи тоже. Очень агрессивная, быстрая команда, у них тренер, который играл в Северной Америке. Легко точно не будет, мы такие слова исключаем, настраиваемся на каждого соперника», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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