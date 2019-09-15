Козун: «Металлург» должен улучшить всё, абсолютно каждый компонент

Нападающий «Металлурга» Брэндон Козун подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3).
«Мы смотрелись неплохо, но не смогли набрать очки. Нужно двигаться дальше. Что нужно улучшить, чтобы победить? Всё, абсолютно каждый компонент. Мы должны стать лучше во всём.
Моя связка с О’Деллом и Расмуссеном? Приятно играть с англоязычными ребятами, это отлично. Мы все играли в Северной Америке, у нас похожий стиль игры», — передаёт слова Козуна корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями четырёх результативных действий. В составе хозяев забитыми голами отметились Александр Китаров и Шейн Принс, а у гостей отличился Брэндо Козун, оформивший дубль. На последней минуте победную шайбу в составе «зубров» забросил Андрей Костицын.
- 15 сентября 2019
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