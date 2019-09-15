Вудкрофт: хотели сыграть с «Магниткой» так, чтобы можно было гордиться собой

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу со счётом 3:2 в матче с «Металлургом».
«В первую очередь очень рад видеть Илью Воробьёва, давно не виделись с ним. Наша команда продемонстрировала хорошую цельную игру. Перед матчем хотели сделать так, чтобы после первого периода, входя в раздевалку, мы собой гордились. Во втором периоде команда хорошо противостояла «Металлургу», но упустила гол после давления в зоне. Если бы это было возможно, я бы хотел переиграть, чтобы этого не случилось.
Между вторым и третьим периодом сказал парням, что хочу, чтобы третий период стал лучшим в их исполнении. Рад, что команда откликнулась. На характере мы смогли вытащить игру, я горжусь своей командой», — приводит слова Вудкрофта «Страница хоккея Беларуси».
- 15 сентября 2019
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