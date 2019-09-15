Потапов: в матче с «Торпедо» шайба не шла в ворота ни при каких обстоятельствах

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов подвёл итоги матча с «Торпедо» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Шайба не шла в ворота вообще ни при каких обстоятельствах: она перепрыгивала, в пустые ворота не лезла. Соперник воспользовался ошибками. Надо отдать должное вратарям, потому что они в нескольких моментах нас выручили, а так бы счёт мог быть совершенно другим. Хозяева две игры до этого ещё выиграли, тут забили один, два — и зрители понесли их. Думаю, нужно сейчас правильно восстановиться, потому что едем в два непростых города, и показывать свой лучший хоккей.
Эпизод с выпавшим лезвием? У нас Макс Чудинов здорово щёлкает: я оказался на пути, он просто попал мне прямо в ногу, и лезвие вылетело. К сожалению, соперник этим воспользовался», — приводит слова Потапова официальный сайт клуба.
- 15 сентября 2019
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