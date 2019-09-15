Немировски: «Авангард» долго не играл. Возможно, команда потеряла ритм

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о матче с «Авангардом» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Игра хорошая получилась. Думаю, все показали лучшие качества, мы это показывали последние две игры дома. Возможно, разница в том, что мы сегодня исключили какие-то ошибки, играли в какие-то моменты получше, и из-за этого не пропустили голы сегодня. А так вообще очень доволен: ребята бились третью игру.
«Авангард» долго не играл, четыре дня. Но тоже бывает, что идёт на пользу, отдохнули, но, возможно, потеряли ритм. Мы начали лучше и лучше играть, во втором и третьем периодах стали добавлять, и гол — это ключевой момент. Конечно, вратарь хорошо играл, ещё и Тихомиров вышел, так что оба получили «сухарь» сегодня», — приводит слова Немировски официальный сайт «Авангарда».
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