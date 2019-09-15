Куликов: просят переводить Чибисову с английского. Думаю, он и сам всё понимает

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о нападающем команды Андрее Чибисове.
«Чибисов плохо знает английский язык? Всё объясняется и рисуется на специальной доске. Если быть внимательным, то можно понять, какие требования предъявляет главный тренер. Меня заставляют всё переводить Чибисову, но я думаю, что он и так всё понимает.
Что касается меня, то летом я проделал отличную работу. Уделил внимание тем аспектам, где нужно было прибавить. Чувствую себя очень хорошо», — сказал Куликов.
В прошедшем сезоне 26-летний Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 20 (7+13) баллов при показателе полезности «+1» и 14 минутах штрафного времени.
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