Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Куньлунь Ред Стар» — «Трактор» — 2:1

СКА — «Йокерит» — 3:2

«Торпедо» — «Авангард» — 3:0

«Динамо» Минск — «Металлург» — 3:2

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.