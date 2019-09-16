Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Куньлунь Ред Стар» — «Трактор» — 2:1
КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Коньков (Косов, Глинкин) – 21:25' (5x4) 1:1 Вонг – 41:26' (5x5) 2:1 Дефацио (Вонг, Кейн) – 44:54' (5x5)
СКА — «Йокерит» — 3:2
КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Йокерит
Хельсинки
0:1 Контиола (Йенсен) – 20:27' (5x5) 1:1 Коскиранта (Дергачёв, Рундблад) – 22:09' (5x5) 2:1 Якупов (Кузьменко, Барабанов) – 30:52' (5x4) 2:2 Хаапала (Норман, Контиола) – 53:30' (5x4) 3:2 Лехтеря (Бывальцев, Рундблад) – 59:34' (5x4)
«Торпедо» — «Авангард» — 3:0
КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 0
Авангард
Омск
1:0 Хауден (Ураков, Варнаков) – 12:22' (5x5) 2:0 Бочаров (Шрёдер) – 26:28' (5x4) 3:0 Жафяров (Шрёдер, Дженовей) – 30:29' (5x5)
«Динамо» Минск — «Металлург» — 3:2
КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Козун (Антипин, Мозякин) – 25:18' (5x4) 1:1 Китаров (Когалев, Ковыршин) – 26:27' (5x5) 2:1 Принс (Готовец) – 27:11' (5x5) 2:2 Козун (О'Делл) – 33:04' (5x5) 3:2 Костицын (Паре, Принс) – 59:27' (5x5)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
«Магнитка» набрала звёзд и выдала худший старт в истории КХЛ. Как так?
После смены главного тренера «сталевары» проиграли ещё четыре матча.
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