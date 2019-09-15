Задоров получил повреждение в тренировочном лагере «Колорадо»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров получил повреждение в тренировочном лагере команды. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист The Athletic Райан Кларк.



По его информации, российский хоккеист был вынужден покинуть лёд. Наставник «лавин» Джаред Беднар сообщил, что ему ничего неизвестно о степени серьёзности травмы, но при этом отметил, что больше информации появится после обследования 16 сентября. В июле защитник продлил контракт с «Эвеланш» на один сезон.



В минувшем сезоне 24-летний Задоров отыграл 70 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и записал на свой счёт 14 (7+7) очков. Кроме того, Никита заработал показатель полезности «+19» и 75 минут штрафа. В плей-офф россиянин провёл 12 игр и не сумел отметиться результативными действиями, заработав показатель полезности «-5».

Задоров — критикам: говорю то, что думаю. Ничего с этим не сделаете