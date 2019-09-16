Барков: Бобровский будет защищать ворота «Флориды». Это придаёт уверенности

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился мнением о переходе в команду голкипера Сергея Бобровского.



«Я говорил с ним каждый день. С Бобровским очень легко общаться. Отличный парень. Посмотрите, как он работает на льду, в зале. Настоящий профессионал. Этим летом он говорил, что стремится к победам, и считает, что может выиграть с нашей командой. Эти слова придают нам уверенности, как и то, что он будет защищать наши ворота», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.



Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

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