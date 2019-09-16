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Илья Любушкин забил «Вегасу» в предсезонном матче

Илья Любушкин забил «Вегасу» в предсезонном матче
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин отметился заброшенной шайбой в предсезонном матче с «Вегас Голден Найтс» (2:6). Любушкин провел на льду 20 минут и 28 секунд, нанёс один бросок, а также сделал пять силовых приёмов.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Arizona Sports Fan».

14 июня российский защитник подписал новый контракт с «Аризоной», срок соглашения рассчитан на один сезон. Илья присоединился к «Аризоне» в мае 2018 года на правах свободного агента.

25-летний Любушкин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 41 матче и записал в актив четыре результативные передачи при показателе полезности "-9" и 13 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около 13 с половиной минут за встречу.

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