Защитник «Барыса» Сведберг получил травму

Защитник казахстанского «Барыса» Виктор Сведберг внесён в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды, информирует клуб из Нур-Султана в своём «твиттере». В чемпионате-2019/20 205-сантиметровый защитник провёл пять матчей, сделав одну результативную передачу при показателе полезности «0».



Сведберг присоединился к «Барысу» в ходе минувшего сезона. На его счету 25 матчей в регулярном чемпионате-2018/19, за которые он набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф шведский хоккеист отметился двумя результативными передачами в 12 играх. Прошедший сезон стал для 27-летнего хоккеиста первым, проведённым в Континентальной хоккейной лиге.



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