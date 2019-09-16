Пасиоретти: мой хет-трик не считается, но жду скидок на брошенные кепки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти поделился впечатлениями от предсезонного матча с «Аризоной Койотс» (6:2), где ему удалось оформить хет-трик.



«Нет, этот хет-трик не считается. Матч прошёл хорошо, команда сыграла интенсивно. Мы начали с чувством, что очень хотим отыграться за то, что случилось в прошлом году.



Брошенные на лёд кепки? Да, а это считается. Надеюсь, завтра в магазине на них сделают скидку», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин в этом матче отметился голом, провёл на льду 20 минут и 28 секунд, нанёс один бросок, а также сделал пять силовых приёмов.

Илья Любушкин забил «Вегасу» в предсезонном матче