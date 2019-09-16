Пасиоретти: мой хет-трик не считается, но жду скидок на брошенные кепки
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти поделился впечатлениями от предсезонного матча с «Аризоной Койотс» (6:2), где ему удалось оформить хет-трик.
«Нет, этот хет-трик не считается. Матч прошёл хорошо, команда сыграла интенсивно. Мы начали с чувством, что очень хотим отыграться за то, что случилось в прошлом году.
Брошенные на лёд кепки? Да, а это считается. Надеюсь, завтра в магазине на них сделают скидку», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин в этом матче отметился голом, провёл на льду 20 минут и 28 секунд, нанёс один бросок, а также сделал пять силовых приёмов.
Илья Любушкин забил «Вегасу» в предсезонном матче
- 16 сентября 2019
-
11:01
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
09:53
-
09:44
-
09:26
-
09:10
-
08:48
-
01:00
-
00:18
-
00:00
- 15 сентября 2019
-
23:43
-
23:19
-
22:55
-
22:40
-
22:07
-
21:46
-
21:31
-
21:04
-
20:39
-
20:32
-
20:26
-
20:21
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
19:59
-
19:56
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:18
-
18:53
Партнерский контент