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Олег Знарок не поехал на выезд со «Спартаком»

Олег Знарок не поехал на выезд со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» отправился на выездную серию, взяв с собой 29 хоккеистов.

Вратари: Юлиус Гудачек, Никита Беспалов, Павел Хомченко, Дмитрий Куликов.

Защитники: Андрей Кутейкин, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли, Александр Никишин, Александр Кутузов, Яков Рылов, Алексей Гришин, Аким Тришин.

Нападающие: Илья Зубов, Денис Кокарев, Геннадий Столяров, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Вячеслав Лещенко, Илья Талалуев, Михаил Юньков, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров, Антон Злобин, Захар Шабловский.

Руководить командой в ближайших матчах будет Харийс Витолиньш. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после перенесённой ранее пневмонии в эти дни должен пройти дополнительное обследование.

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