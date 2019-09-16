Сушинский: Макаров — форвард силового плана, «Авангарду» нужны опытные игроки
Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание пробного контракта с нападающим Игорем Макаровым.
«Макаров – игрок силового плана, поможет нам при активной игре в атаке, а также при обороне. В нынешней ситуации с большим количеством травм нам необходимы опытные хоккеисты. В ближайших матчах у Игоря будет шанс проявить себя, вместе с тренерским штабом мы внимательно будем следить за ним на играх и тренировках», — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».
31-летний форвард сможет принять участие в ближайших матчах команды, после чего будет принято решение о возможном подписании с ним полноценного контракта. В «Авангарде» Игорь Макаров будет выступать под 71-м номером.
«Авангард» подписал пробный контракт с Игорем Макаровым
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