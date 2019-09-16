Экс-форвард «Салавата» Энгквист завершил карьеру в 31 год

Нападающий Андреас Энгквист принял решение завершить игровую карьеру, сообщает в своём «твиттере» шведский журналист Маттиас Эк. В прошлом сезоне 31-летний шведский форвард выступал в родном чемпионате за «Юргорден», но сыграл всего два матча.



Энгквист провёл в Континентальной хоккейной лиге несколько лет, защищая цвета подмосковного «Атланта», московского ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева». Всего в лиге Энгквист принял участие в 230 матчах, отметившись 141 (61+80) очком при показателе полезности "+28" и 56 минутах штрафного времени.



Последним клубом Энгквиста в КХЛ был «Салават», который он покинул в сезоне-2016/17. Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон, долгое время форвард был травмирован.