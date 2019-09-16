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Панарин: как общаюсь с Зибанеджадом? Продолжаю обманывать, что понимаю его

Панарин: как общаюсь с Зибанеджадом? Продолжаю обманывать, что понимаю его
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал первые дни, проведённые в тренировочном лагере «синерубашечников».

«Я очень рад, что я в «Рейнджерс», в новой команде. Все ребята очень хорошие, я счастлив быть среди них. Оправдались ли мои ожидания? Всё даже лучше, чем я думал. Я увидел лучших игроков в команде и очень обрадовался. Когда видишь парней на тренировках, видишь их технику в мелочах, в деталях, то это впечатляет — каждый игрок лучше, чем я ожидал.

Что касается взаимопонимания с Зибанеджадом, то важно понимать друг друга на хоккейном уровне. У нас всё есть для этого. Здорово, что с Бучневичем можно договориться по-русски, а какой игрок Мика — все знают. Когда мы сыграемся, всё будет хорошо.

Как я разговариваю с Зибанеджадом? Я продолжаю обманывать, что я его понимаю. Пытаюсь сориентироваться в моменте, куда мне бежать.

Мне приятно, как меня встретили в Нью-Йорке. Болельщики «Рейнджерс» мне писали в «Инстаграме», я читал, что мог. Большое всем спасибо за поддержку, я рад понимать, что я в этой команде надолго», — приводит слова Панарина официальный сайт «Рейнджерс».

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