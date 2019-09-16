Коварж, Виртанен, Бикмуллин и Гордеев — лучшие игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов второй недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём признан Якуб Коварж («Автомобилист»), сыгравший в двух победных для команды матчах. В матче с «Салаватом Юлаевым» Коварж сыграл на ноль, а в игре с «Металлургом» помог команде выиграть в серии бросков. Коварж отразил 96,97% бросков при коэффициенте надежности 0,96.
Лучшим защитником признан Ессе Виртанен («Трактор»), в четырёх гостевых матчах набравший 3 (1+2) очка. Шайба в ворота «Куньлунь Ред Стар» в матче 14 сентября стала первой для хоккеиста в КХЛ и победной для команды. Виртанен не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+5".
Лучшим форвардом стал Рафаэль Бикмуллин («Нефтехимик»), в трёх матчах набравший 5 (4+1) очков (лучший результат недели). 22-летний нападающий набирал очки в каждом матче недели и повторил свой бомбардирский рекорд за один сезон КХЛ. В матче с «Автомобилистом» Бикмуллин стал автором хет-трика, который стал первым для него в карьере, а также первым в сезоне-2019/20.
Лучшим новичком стал защитник Михаил Гордеев (ХК «Сочи»), в трёх гостевых матчах отметившийся одной заброшенной шайбой. В матче с «Витязем» Гордеев забросил первую шайбу в КХЛ и помог команде перевести игру в овертайм. Гордеев завершил неделю с показателем полезности «+2», совершил два силовых приёма, блокировал три броска, в среднем проводил на льду 14 минут и 53 секунды.
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