Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карандин — о драке игроков-любителей: нужна пожизненная дисквалификация

Карандин — о драке игроков-любителей: нужна пожизненная дисквалификация
Хоккей / Прочие 0

Президент федерации хоккея Новосибирской области Юрий Карандин прокомментировал драку в Любительской лиге Новосибирска. Во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, набросившись на него с кулаками, а повалив на настил возле ограждения, начали бить его ногами.

«У нас сейчас проходит заседание правления. Сейчас обсуждаем, кому, сколько и как дать… Складывается общее мнение – пожизненно отстранить тех людей, которые били. Тем, кто тоже пытался в это дело войти, — дисквалификация, посмотрим, на год или на три. Сейчас этот вопрос обсуждаем, выслушиваем все мнения.

Года три назад у нас уже был такой случай, мы игрока дисквалифицировали пожизненно за эти вещи. Сейчас ситуация из ряда вон выходящая, и поэтому реакция у нас очень жёсткая», — цитирует Карандина РИА «Новости».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент