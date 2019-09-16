Карандин — о драке игроков-любителей: нужна пожизненная дисквалификация

Президент федерации хоккея Новосибирской области Юрий Карандин прокомментировал драку в Любительской лиге Новосибирска. Во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, набросившись на него с кулаками, а повалив на настил возле ограждения, начали бить его ногами.
«У нас сейчас проходит заседание правления. Сейчас обсуждаем, кому, сколько и как дать… Складывается общее мнение – пожизненно отстранить тех людей, которые били. Тем, кто тоже пытался в это дело войти, — дисквалификация, посмотрим, на год или на три. Сейчас этот вопрос обсуждаем, выслушиваем все мнения.
Года три назад у нас уже был такой случай, мы игрока дисквалифицировали пожизненно за эти вещи. Сейчас ситуация из ряда вон выходящая, и поэтому реакция у нас очень жёсткая», — цитирует Карандина РИА «Новости».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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