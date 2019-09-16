Мэттьюса и других игроков «Торонто» заставили целоваться с рыбой
Хоккеисты клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Фредрик Андерсен, Тайсон Бэрри, Морган Райлли и Остон Мэттьюс приняли участие в особой церемонии для приезжих в центре Сент-Джонса, столицы Ньюфаундленда. Им надо было выпить рюмку местного рома, обратиться к аудитории с речью и поцеловать треску.
«Фантастика. Ещё то зрелище. Вообще, мне нравится ром, но та рюмка плохо пошла. А в остальном всё было здорово. Мы получили удовольствие, но я последним поцеловал рыбину. Она была очень скользкой, когда я взял её в руки… Я знал об этом обычае, но зря стал последним в очереди. Хотя Андерсен был передо мной и тоже оказался весь в слизи. Отвратительно», — приводит слова Бэрри официальный сайт НХЛ.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Торонто».
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