Два игрока дисквалифицированы пожизненно за драку в Новосибирске

Федерация хоккея Новосибирской области рассмотрела драку в Любительской лиге Новосибирска. Во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, набросившись на него с кулаками, а повалив на настил возле ограждения, начали бить его ногами.



Сразу несколько участников потасовки получили раздичные наказания, а двое игроков дисквалифицированы пожизненно.



«Рассмотрев обстоятельства эпизода, основываясь на фото и видеоматериалах, а также рапортов судей, СДК принял следующие решения:



1. Сергей Дураков (Кристалл Обьгэс2) в соответствии со статьей 17.2, пунктом 3.1 Регламента на сезон 2019-2020 наказывается дисквалификацией на 1 (один) матч.



2. Алексей Борисов (Кристалл Обьгэс2) в соответствии со статьей 17.2, пунктом 1.25 Регламента на сезон 2019-2020 наказывается дисквалификацией на 2 (два) матча.



3. Владимир Драгочинский (Драйв2) в соотвествии со статьей 17.2, пунктом 3.1, 3.2, 3.4 и 3.7 Регламента на сезон 2019-2020 наказывается дисквалификацией до конца сезона 2019-2020.



4. Иван Редкокаша (Кристалл Обьгэс2) в соответствии со статьей 17.2, пунктом 1.28, 3.1, 3.3, 3.9 Регламента на сезон 2019-2020 наказывается дисквалификацией до конца сезона 2019-2020.



5. Никита Фоломкин и Михаил Рыбаков (Кристалл Обьгэс) принимавшие активное участие в избиении Владимира Драгочинского — наказываются пожизненной дисквалификацией на соревнования под эгидой ФХР без права нахождения на матчах в статусе представителя команды».

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