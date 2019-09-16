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Два игрока дисквалифицированы пожизненно за драку в Новосибирске

Два игрока дисквалифицированы пожизненно за драку в Новосибирске
Хоккей / Прочие 0

Федерация хоккея Новосибирской области рассмотрела драку в Любительской лиге Новосибирска. Во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, набросившись на него с кулаками, а повалив на настил возле ограждения, начали бить его ногами.

Сразу несколько участников потасовки получили раздичные наказания, а двое игроков дисквалифицированы пожизненно.

«Рассмотрев обстоятельства эпизода, основываясь на фото и видеоматериалах, а также рапортов судей, СДК принял следующие решения:

1. Сергей Дураков (Кристалл Обьгэс2) в соответствии со статьей 17.2, пунктом 3.1 Регламента на сезон 2019-2020 наказывается дисквалификацией на 1 (один) матч.

2. Алексей Борисов (Кристалл Обьгэс2) в соответствии со статьей 17.2, пунктом 1.25 Регламента на сезон 2019-2020 наказывается дисквалификацией на 2 (два) матча.

3. Владимир Драгочинский (Драйв2) в соотвествии со статьей 17.2, пунктом 3.1, 3.2, 3.4 и 3.7 Регламента на сезон 2019-2020 наказывается дисквалификацией до конца сезона 2019-2020.

4. Иван Редкокаша (Кристалл Обьгэс2) в соответствии со статьей 17.2, пунктом 1.28, 3.1, 3.3, 3.9 Регламента на сезон 2019-2020 наказывается дисквалификацией до конца сезона 2019-2020.

5. Никита Фоломкин и Михаил Рыбаков (Кристалл Обьгэс) принимавшие активное участие в избиении Владимира Драгочинского — наказываются пожизненной дисквалификацией на соревнования под эгидой ФХР без права нахождения на матчах в статусе представителя команды».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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