«Северсталь» расторгла контракт с Кириллом Масловым
Хоккейный клуб «Северсталь» расторг соглашение с защитником Кириллом Масловым, информирует официальный сайт череповецкой команды. 25-летний хоккеист и клуб прекратили действие контракта по соглашению сторон.
Маслов пополнил состав «Северстали» летом, но не провёл ни одного официального матча за команду.
Маслов в качестве профессионального игрока впервые вышел на лёд в МХЛ в составе балашихинского ХК МВД. Выступал за сборную России на различных международных турнирах. На высшем уровне дебютировал в ярославском «Локомотиве». В прошлом году защищал цвета новокузнецкого «Металлурга». Провёл 47 матчей, набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «+9».
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