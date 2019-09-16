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«Северсталь» расторгла контракт с Кириллом Масловым

«Северсталь» расторгла контракт с Кириллом Масловым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Северсталь» расторг соглашение с защитником Кириллом Масловым, информирует официальный сайт череповецкой команды. 25-летний хоккеист и клуб прекратили действие контракта по соглашению сторон.

Маслов пополнил состав «Северстали» летом, но не провёл ни одного официального матча за команду.

Маслов в качестве профессионального игрока впервые вышел на лёд в МХЛ в составе балашихинского ХК МВД. Выступал за сборную России на различных международных турнирах. На высшем уровне дебютировал в ярославском «Локомотиве». В прошлом году защищал цвета новокузнецкого «Металлурга». Провёл 47 матчей, набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «+9».

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