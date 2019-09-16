Следствие просит арестовать Мусатова. Он обвиняется в мошенничестве

Российский хоккеист Игорь Мусатов задержан правоохранительными органами, он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на $ 800 тыс. Как сообщает РИА «Новости», следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании для меры пресечения в виде ареста для хоккеиста, обвиняемого в мошенничестве на сумму в 45 млн рублей.



Ранее хоккеист находился в федеральном розыске. Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вины.



Мусатов является бывшим нападающим «Слована», ранее выступавшего в Континентальной хоккейной лиге. 31-летний хоккеист является воспитанником школы «Спартака».