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26 хоккеистов СКА отправились на вторую выездную серию сезона

26 хоккеистов СКА отправились на вторую выездную серию сезона
Хоккей / КХЛ 0

СКА отправился на второй выезд сезона, информирует официальный сайт питерского клуба.

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари: Пётр Кочетков, Алексей Мельничук, Иван Налимов.

Защитники: Данила Галенюк, Ярослав Дыбленко, Артём Земчёнок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад.

Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Александр Дергачёв, Илья Каблуков, Дмитрий Кагарлицкий, Максим Карпов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Олег Ли, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Владимир Ткачёв, Наиль Якупов.

Завтра, 17 сентября, подопечные Алексея Кудашова встретятся с ХК «Сочи», а 19-го числа проведут выездной матч с московским «Динамо».

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