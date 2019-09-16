Аткинсон: знали, что Панарин и Бобровский пойдут своим путём. Никаких обид нет

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон поделился мнением об уходе лидеров команды и оценил шансы команды в новом сезоне.



«Мы, по большей части, понимали, что Бобровский, Панарин и Дюшейн пойдут своим путём. Но на данный момент всё так, как есть. Никаких обид у меня нет. В карьере хоккеиста бывает одна или, если повезёт, две возможности стать неограниченно свободным агентом и выбрать, где ты хочешь играть.



Но если уж так вышло, значит у других ребят будет шанс показать себя. И я думаю, что в этом году они проявят себя даже ярче, чем в прошлом. Мне кажется, что у нас всё будет в порядке. Почти весь костяк остался. Главным вопросом будет, видимо, вратарская линия», — приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Аткинсон: мы не всегда ладили с Панариным, но я чертовски его уважал