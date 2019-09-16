Гусев начнёт первый предсезонный матч «Нью-Джерси» в звене с Хьюзом и Симмондсом

В ночь с 16 на 17 сентября мск «Нью-Джерси Дэвилз» проведёт два предсезонных матча. Первая группа хоккеистов встретится с «Бостон Брюинз».



Как сообщает в своём «твиттере» журналистка Аманда Стейн, российский нападающий Никита Гусев выйдет на лёд в первом звене с Джеком Хьюзом, выбранным под первым номером на драфте, и Уэйном Симмондсом. Ещё один россиянин, Михаил Мальцев, сыграет в третьей тройке нападения с Майлзом Вудом и Джоуи Андерсоном. На тренировках Гусев работал в первой спецбригаде большинства, Мальцев — во второй.



Вторая группа игроков «Нью-Джерси» проведёт матч с «Монреаль Канадиенс». Среди этих хоккеистов «дьяволов» выделяются нападающие Нико Хишир и Кайл Палмьери. Форвард Тейлор Холл пропустит оба матча с участием своей команды.

Хьюз: было бы интересно сыграть в одном звене с Гусевым, мы с ним похожи