Гусев начнёт первый предсезонный матч «Нью-Джерси» в звене с Хьюзом и Симмондсом

В ночь с 16 на 17 сентября мск «Нью-Джерси Дэвилз» проведёт два предсезонных матча. Первая группа хоккеистов встретится с «Бостон Брюинз».
Как сообщает в своём «твиттере» журналистка Аманда Стейн, российский нападающий Никита Гусев выйдет на лёд в первом звене с Джеком Хьюзом, выбранным под первым номером на драфте, и Уэйном Симмондсом. Ещё один россиянин, Михаил Мальцев, сыграет в третьей тройке нападения с Майлзом Вудом и Джоуи Андерсоном. На тренировках Гусев работал в первой спецбригаде большинства, Мальцев — во второй.
Вторая группа игроков «Нью-Джерси» проведёт матч с «Монреаль Канадиенс». Среди этих хоккеистов «дьяволов» выделяются нападающие Нико Хишир и Кайл Палмьери. Форвард Тейлор Холл пропустит оба матча с участием своей команды.
- 16 сентября 2019
-
18:39
-
18:35
-
18:23
-
17:52
-
17:30
-
17:14
-
16:28
-
16:03
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
13:59
-
13:33
-
13:08
-
12:49
-
12:33
-
12:14
-
11:49
-
11:34
-
11:30
-
11:16
-
11:01
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
09:53
-
09:44
-
09:26
-
09:10
-
08:48
-
01:00
-
00:18
-
00:00