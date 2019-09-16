«Ак Барс» — «Северсталь»: стали известны составы команд на матч в Казани

«Ак Барс» и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 19:00 мск.
В прошлом матче «Ак Барс» обыграл «Металлург» со счётом 2:1, а «Северсталь» одолела «Динамо» — 3:2 ОТ.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Педан — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Лямкин — Журавлёв, Фисенко — Михеев — Глухов;
Фазылзянов, Воронков — Галимов — Петров, Основин.
«Северсталь»:
Хакимов (Подъяпольский);
Хабаров — Провольнев, Николишин — Якимов — Морозов;
Сизов — Кудако, Монахов — Яковлев — Лишка;
Хлыстов — Шулак, Вовченко — Колесников — Гераськин;
Балдаев — Хохлов, Неволин — Алексеев — Кодола.
- 16 сентября 2019
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