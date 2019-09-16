Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» — «Северсталь»: стали известны составы команд на матч в Казани

«Ак Барс» — «Северсталь»: стали известны составы команд на матч в Казани
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 19:00 мск.

В прошлом матче «Ак Барс» обыграл «Металлург» со счётом 2:1, а «Северсталь» одолела «Динамо» — 3:2 ОТ.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Педан — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Лямкин — Журавлёв, Фисенко — Михеев — Глухов;
Фазылзянов, Воронков — Галимов — Петров, Основин.

«Северсталь»:

Хакимов (Подъяпольский);
Хабаров — Провольнев, Николишин — Якимов — Морозов;
Сизов — Кудако, Монахов — Яковлев — Лишка;
Хлыстов — Шулак, Вовченко — Колесников — Гераськин;
Балдаев — Хохлов, Неволин — Алексеев — Кодола.

Тренер «Ак Барса»: в матче с «Северсталью» будут перестановки в обороне и атаке
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент