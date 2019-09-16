Мусатов отверг обвинения в мошенничестве на 45 млн рублей

Хоккеист Игорь Мусатов отказался признать себя виновным в мошенничестве с криптовалютой на 45 млн рублей. Ранее правоохранительные органы задержали спортсмена, который находился в федеральном розыске.
«Прочитал показания, я с этим категорически не согласен, готов обосновать свою позицию и представить факты», — приводит слова Мусатова РИА «Новости».
Согласно данным следствия, Мусатов совершил преступление в начале прошлого года. Он встретился в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В ходе разговора Мусатов ввёл собеседника в заблуждение и договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $ 800 тыс., убедив бизнесмена в осуществлении сделки. Адвокат задержанного сообщил, что его клиент не признаёт вины.
Мусатов является бывшим нападающим «Слована», ранее выступавшего в Континентальной хоккейной лиге. 31-летний хоккеист является воспитанником школы «Спартака».
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