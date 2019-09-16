ЦСКА — «Локомотив»: Юханссон — в воротах хозяев, Слепышев не попал в состав
ЦСКА и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Попов;
Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Санников — Ильенко — Е. Аверин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;
Мисюль, Коваленко, Апальков — Красковский — Кудрявцев.
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