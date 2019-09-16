ЦСКА — «Локомотив»: Юханссон — в воротах хозяев, Слепышев не попал в состав

ЦСКА и «Локомотив» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 16 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Попов;

Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Кронвалль — Савченко, Да Коста — Ландер — Ратти;

Рафиков — Накладал, Санников — Ильенко — Е. Аверин;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Денисенко;

Мисюль, Коваленко, Апальков — Красковский — Кудрявцев.