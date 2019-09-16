«Ак Барс» одолел «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд

«Ак Барс» принимал в Казани «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.



Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте после точного броска Адама Лишки. Казанцы ещё в первом периоде сумели восстановить равновесие стараниями Игоря Ожиганова, а во втором игровом отрезке обеспечили себе лидерство благодаря голам Артёма Галимова и Патриса Кормье, реализовавшего большинство. В третьей двадцатиминутке подопечные Андрея Разина отыграли один гол стараниями Даниила Вовченко, на что казанцы ответили голом Станислава Галиева в меньшинстве. На 57-й минуте Вадим Кудаков забросил третью шайбу в ворота хозяев, но на большее гостей не хватило.



19 сентября «Ак Барс» примет на своей площадке «Нефтехимик», а череповецкий клуб 18-го числа сыграет на выезде с «Витязем».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.