«Ак Барс» одолел «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд

«Ак Барс» принимал в Казани «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте после точного броска Адама Лишки. Казанцы ещё в первом периоде сумели восстановить равновесие стараниями Игоря Ожиганова, а во втором игровом отрезке обеспечили себе лидерство благодаря голам Артёма Галимова и Патриса Кормье, реализовавшего большинство. В третьей двадцатиминутке подопечные Андрея Разина отыграли один гол стараниями Даниила Вовченко, на что казанцы ответили голом Станислава Галиева в меньшинстве. На 57-й минуте Вадим Кудаков забросил третью шайбу в ворота хозяев, но на большее гостей не хватило.
19 сентября «Ак Барс» примет на своей площадке «Нефтехимик», а череповецкий клуб 18-го числа сыграет на выезде с «Витязем».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 16 сентября 2019
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