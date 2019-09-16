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«Ак Барс» одолел «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд

«Ак Барс» одолел «Северсталь» и одержал четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» принимал в Казани «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд уже на 5-й минуте после точного броска Адама Лишки. Казанцы ещё в первом периоде сумели восстановить равновесие стараниями Игоря Ожиганова, а во втором игровом отрезке обеспечили себе лидерство благодаря голам Артёма Галимова и Патриса Кормье, реализовавшего большинство. В третьей двадцатиминутке подопечные Андрея Разина отыграли один гол стараниями Даниила Вовченко, на что казанцы ответили голом Станислава Галиева в меньшинстве. На 57-й минуте Вадим Кудаков забросил третью шайбу в ворота хозяев, но на большее гостей не хватило.

19 сентября «Ак Барс» примет на своей площадке «Нефтехимик», а череповецкий клуб 18-го числа сыграет на выезде с «Витязем».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Монахов) – 04:21' (5x5)   1:1 Ожиганов (Фрэттин) – 17:47' (5x5)   2:1 Галимов (Яруллин, Петров) – 22:16' (5x5)   3:1 Кормье (Азеведу, Викстранд) – 30:50' (5x4)   3:2 Вовченко (Кодола, Хохлов) – 46:04' (5x5)   4:2 Галиев (Ткачёв) – 48:46' (4x5)   4:3 Кудако (Вовченко, Гераськин) – 56:36' (5x5)
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