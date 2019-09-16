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«Амур» проиграл рижскому «Динамо» и потерпел седьмое поражение подряд

«Амур» проиграл рижскому «Динамо» и потерпел седьмое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» принимало в столице Латвии «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды организовали три взятия ворот. Рижане отметились голами Брэндона Макмиллана и Давида Улльстрёма, реализовавшего большинство, а в составе хабаровского клуба отличился Артём Железков. В третьем периоде Александр Горшков и Владислав Ушенин вывели гостей вперёд, на что рижане ответили голом Микелиса Редлихса. В овертайме победу хозяевам принёс Увис Балинскис.

18 сентября рижский клуб примет на своей площадке «Локомотив», а дальневосточная команда в этот же день встретится на выезде с минским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Макмиллан (Эштон) – 22:18' (5x5)   2:0 Улльстрём (Дарзиньш, Берглунд) – 33:17' (5x4)   2:1 Железков (Турбин, Лазарев) – 35:40' (5x5)   2:2 Горшков (Капитуров, Витасек) – 45:51' (5x5)   2:3 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 50:08' (5x5)   3:3 Редлихс М. (Маршалл, Балинскис) – 55:24' (5x5)   4:3 Балинскис (Дарзиньш, Редлихс М.) – 62:54' (4x4)
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