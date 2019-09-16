«Амур» проиграл рижскому «Динамо» и потерпел седьмое поражение подряд

Рижское «Динамо» принимало в столице Латвии «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды организовали три взятия ворот. Рижане отметились голами Брэндона Макмиллана и Давида Улльстрёма, реализовавшего большинство, а в составе хабаровского клуба отличился Артём Железков. В третьем периоде Александр Горшков и Владислав Ушенин вывели гостей вперёд, на что рижане ответили голом Микелиса Редлихса. В овертайме победу хозяевам принёс Увис Балинскис.



18 сентября рижский клуб примет на своей площадке «Локомотив», а дальневосточная команда в этот же день встретится на выезде с минским «Динамо».